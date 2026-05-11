Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de velas em Mauá, na Grande SP

Treze viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas na madrugada desta segunda-feira (11); até o momento, não há registro de vítimas

Reprodução / Redes sociais Imagens gravadas por moradores e postadas nas redes sociais mostram o fogo de grandes proporções consumindo parte da estrutura da fábrica.



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas na madrugada desta segunda-feira (11) em Mauá, na Grande São Paulo. O fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram enviadas ao local para atuar no combate às chamas. As equipes trabalham em três frentes de operação para tentar controlar o incêndio.

Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Imagens gravadas por moradores e postadas nas redes sociais mostram o fogo de grandes proporções consumindo parte da estrutura da fábrica.