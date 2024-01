Incêndio de grandes proporções atinge galpão e causa explosão em Embu das Artes; veja vídeo

Equipes do Corpo de Bombeiros segue no local na manhã desta terça-feira, 9, para conter as chamas; local é uma fábrica de tintas e guarda material ‘muito inflamável’

Reprodução / Twitter @BombeirosPMESP Uma explosão causou desespero nas pessoas que acompanhavam a cena



Um galpão localizado em Embu das Artes, na Grande São Paulo, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite de segunda-feira, 8. Na manhã desta terça, 9, equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando no local para conter as chamas. Um vídeo divulgado pela corporação mostra o momento em que uma explosão ocorre no meio das chamas e da densa fumaça que se espalha pelo galpão, causando desespero nas pessoas que acompanhavam a cena. Segundo as informações preliminares, o incêndio ocorreu no antigo prédio da empresa Aba Motors, localizado na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, número 100. A Defesa Civil do Estado informou que o espaço onde ocorreu a explosão é uma fábrica de tintas e os Bombeiros alertam que o material é “muito inflamável”. Para combater o incêndio, foram utilizadas 19 viaturas e 38 bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e as autoridades continuam investigando o caso. A população que reside nas proximidades do galpão foi orientada a manter as janelas fechadas devido à fumaça tóxica que se espalhou pelo local. As equipes de resgate permanecem no local para garantir a segurança e evitar que o fogo se alastre para outras áreas. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

19H40 Incêndio em galpão (antiga Aba Motors/material é uma espécie de resina muito inflamável) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100, Oliveiras/Embu das Artes; sem vítimas até o momento, 17 viaturas no atendimento e 40 bombeiros, aguardo informações do local.#193R pic.twitter.com/O858ArDfrz — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 9, 2024

14967 19H40 Vídeo abaixo com o ínicio do incêndio em galpão (antiga Aba Motors) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100, Oliveiras/Embu das Artes; sem vítimas até o momento, 16 viaturas no atendimento e 38 bombeiros, aguardo informações do local.#193I pic.twitter.com/PfnFA2FTzH — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 9, 2024

🚨Imagens aéreas mostram galpão em chamas em Embu das Artes.

Imagens feita pelo corpo de bombeiros 193🚨🚒 pic.twitter.com/goGsXXRNSQ — DPFL NEWS 📰🏌️📃🇧🇷🇭🇺🇮🇹🇮🇱 (@AgenteDEL1984) January 9, 2024