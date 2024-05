Incêndio deixa dois mortos em pousada no DF; homem é preso suspeito do crime

Duas pessoas morreram em um incêndio na madrugada desta sexta-feira (3), por volta da 00h, em uma pousada localizada Asa Sul, em Brasília. A Polícia Militar (PMDF), informou que um homem, de 45 anos, foi preso e levado para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, por supostamente estar envolvido no incêndio. O suspeito afirmou em depoimento à Polícia Civil que estava usando crack no momento do acidente. No começo, ele havia relato que a causa do incêndio teria sido um aparelho celular, que havia pego fogo em cima do colchão. O homem ainda estava na pausada quando a polícia chegou. Já conforme os bombeiros, o incêndio se iniciou no subsolo da imóvel, entretanto, os três andares da pousada foram subitamente tomados por muita fumaça. No primeiro andar, o corpo de bombeiros encontraram dois corpos de pessoas que não conseguiram se salvar. Anteriormente, os militares afirmaram ser dois homens, mas a Polícia Civil, no boletim de ocorrência, registrou um homem e uma mulher.