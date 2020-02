Incêndio em distribuidora de combustíveis assusta Duque de Caxias

Reprodução Redes Sociais Moradores registraram o incêndio na Reduc



Um incêndio no pátio da distribuidora de combustíveis Duque de Caxias, a Reduc, assustou a região da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 4. Segundo relatos dos moradores das proximidades, era possível ver as chamas vindas dos caminhões estacionados e ouvir as explosões de longe.

E ta explodindo toda hr… medo dentro de casa pic.twitter.com/LUO3SQ3Z4L — Americana 88 (@MariSaboya_) February 4, 2020

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 3h, e interditou parte da Rodovia Washington Luiz para controlar as chamas. Por volta das 6h, o trabalho de rescaldo ainda estava sendo realizado. Não há informações sobre vítimas.