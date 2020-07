Incêndio em Botucatu destrói 2 mil testes para Covid-19

O material estava armazenado no almoxarifado da secretaria municipal de saúde

Um incêndio destruiu dois mil testes rápidos para detecção do coronavírus na madrugada deste sábado, 11, em Botucatu, interior de São Paulo. O material, que seria utilizado em programas de testagem da população, estava armazenado no almoxarifado da secretaria municipal de saúde, que pegou fogo. As chamas destruíram também insumos e equipamentos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo irrompeu em um vagão de madeira abandonado na linha férrea que passa nos fundos do prédio. As chamas consumiram o vagão e se propagaram para o prédio da saúde. Equipes dos bombeiros e da defesa civil conseguiram combater o incêndio, mas o prédio foi praticamente destruído. Não houve feridos. A Polícia Civil fez perícia nas instalações. Um inquérito vai apurar as causas do incêndio. A suspeita é de que vândalos tenham ateado fogo ao vagão.

Segundo o prefeito Mário Pardini (PSDB), que acompanhou o combate às chamas, o prejuízo só não foi maior porque parte dos testes disponíveis para controle da Covid-19 estava em outro prédio. Segundo ele, o trabalho de testagem não será interrompido porque a cidade deve receber 14 mil exames nos próximos dias. Com 145 mil habitantes, Botucatu tem 823 casos confirmados e 18 óbitos pelo coronavírus.

* Com informações do Estadão Conteúdo