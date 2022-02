Incêndio em resort deixa ao menos 12 feridos no interior de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas tiveram ferimentos graves; causas do acidente são investigadas

Reprodução/Instagram/@mavsaresort Mavsa Resort fica localizado em Cesário Lange



Um incêndio no Mavsa Resort, em Cesário Lange, no interior de São Paulo, deixou pelo menos 12 feridos na noite desta segunda-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas tiveram ferimentos graves e sete tiveram consequências leves por inalação de fumaça. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro de Tatuí, UPA e Santa Casa de Cesário Lange. O hotel, no entanto, afirma que 16 pessoas foram atendidas, sendo que nove delas foram liberadas e sete permanecem hospitalizadas. Em nota, o Mavsa informou que o incêndio começou por volta das 23h no Dragon Bar, um dos espaços de eventos do resort. A Brigada de Incêndio foi acionada para evacuar o local antes da chegada dos bombeiros.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. Segundo a corporação, um show ocorria no espaço no momento do acidente. O caso foi registrado pela Delegacia de Cesário Lange. O Mavsa afirmou que mantém todos os alvarás de funcionamento em dia e que a última vistoria ocorreu em dezembro de 2021. “As causas do acidente estão sendo investigadas e o Mavsa está colaborando, efetivamente, com a perícia. O resort informa também que está prestando o suporte necessário para todos os atingidos e seus familiares”, declarou.