Incêndio em viaduto no bairro da Liberdade interrompe tráfego na Avenida 23 de Maio

Reprodução/RedesSociais Incêndio ocorrido no Viaduto Condessa de São Ioaquim



Um incêndio ocorrido no Viaduto Condessa de São Joaquim, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo, causou a interrupção do tráfego na Avenida 23 de Maio, na direção do Aeroporto de Congonhas, na tarde desta quinta-feira, 19 de setembro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. O fogo teve origem em objetos pertencentes a pessoas em situação de rua que se abrigam sob o viaduto, resultando em uma grande quantidade de fumaça devido a materiais como cobertores e lixo. Atualmente, as equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando a fase de rescaldo do incêndio. A pista que leva ao aeroporto ficou completamente interditada, mas uma das faixas já foi reaberta para o tráfego.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) orienta os motoristas a evitarem a área afetada e recomenda rotas alternativas, como a Avenida Nove de Julho, Rua 13 de Maio e Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A situação gerou preocupação entre os motoristas que transitavam pela região, uma vez que a Avenida 23 de Maio é uma das principais vias de acesso ao aeroporto. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para controlar as chamas e minimizar os danos. A fumaça densa que se formou durante o incêndio também afetou a visibilidade nas proximidades, exigindo atenção redobrada dos condutores. As autoridades locais continuam monitorando a situação e trabalhando para garantir a segurança dos cidadãos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA