Reprodução / TV Globo Incêndio de grandes proporções em galpão comercial na Zona Norte nesta terça-feira (24)



Um incêndio de grandes proporções consome um galpão localizado no bairro da Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, no início da noite desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que atende a ocorrência neste momento, informa que 60 homens e 19 viaturas atuam no local.

Ainda segundo os Bombeiros, não há informações sobre vítimas. O galpão comercial fica na rua Santa Olivia, na Vila Maria, próximo à Marginal Tietê e da Rodovia Presidente Dutra.

Atualizando oco de Incêndio em Edificação Comercial, R. Santa Olivia, – Vila Maria – prox a Marginal Tietê e Rod Presidente Dutra. Subiu para 19 Vtrs, 60 homens do Corpo de Bombeiros no atendimento. Aguardamos mais informações do local. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 24, 2019

