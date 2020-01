Incêndio mata três crianças em Paraty

Reprodução/Facebook Incêndio em sobrado mata crianças no Rio de Janeiro



Três crianças morreram em um incêndio que atingiu uma residência em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro. Dara Cristina de Almeida Santos, de 25 anos, mãe das crianças, está internada em estado grave por conta da fumaça inalada.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura municipal em seu perfil oficial no Facebook, Dara não sofreu queimaduras, e está sendo recebendo cuidados médicos no Hospital Municipal Hugo Miranda.

O caso foi encaminhado para investigação na 167º Delegacia de Polícia da cidade. Uma perícia deve ser feita no local para determinar as causas do incêndio.