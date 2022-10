Incêndio no Ceasa do Rio de Janeiro causa tumulto e lojas são saqueadas; veja vídeos

Policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram deslocados para reforçar o policiamento no local e conter potenciais ações criminosas

Na manhã desta segunda-feira, 31, um incêndio atingiu quatro lojas na Ceasa, principal centro de distribuição de alimentos do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Irajá. Durante o incidente, muito tumulto e saques a galpões e estabelecimentos foram registrados em vídeos que circulam nas redes sociais. Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram deslocados para reforçar o policiamento no local e conter potenciais ações criminosas. O princípio de incêndio teria ocorrido em uma loja de descartáveis e se espalhado para mais 3 estabelecimentos. Na sequência, seguranças deram tiros para o alto para impedir pessoas de saquearem o Ceasa, segundo fontes consultadas pela Jovem Pan. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) declarou que vários quartéis foram acionados na ocorrência: “Irajá (24° GBM), Duque de Caxias (14º GBM), Campinho (8º GBM), Penha (28º GBM), Méier (2º GBM), Ilha do Governador (19º GBM), Jacarepaguá (12º GBM), Nova Iguaçu (4º GBM), Tijuca (3/11) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) foram empenhados para atuar no combate às chamas, com suporte de equipes da Diretoria Geral de Socorro de Emergência (DGSE) e do Centro de Suprimento e Manutenção da corporação. Drones e um helicóptero apoiam a operação fazendo o monitoramento aéreo do local”. O incêndio ainda não foi controlado e cerca de 50 homens atuam no local. Não há relato de vítimas até o momento. Confira imagens do ocorrido nos vídeos abaixo.

#JPURGENTE | Ceasa do bairro Irajá, no Rio de Janeiro, é incendiado e pessoas fazem saques às lojas 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/VTbofArtev — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 31, 2022

URGENTE: Incêndio de grandes proporções atinge a CEASA no Rio de Janeiro, no pavilhão da loteria. Lojas estão sendo saqueadas pic.twitter.com/vmV3rCjpZ9 — Diego Sangermano (@disangermano) October 31, 2022