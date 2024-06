Incêndio no Parque Nacional de Itatiaia é controlado

Fogo consumiu o equivalente a 200 campos de futebol

Corpo de Bombeiros RJ/Divulgação Bombeiros trabalham para resfriar áreas afetadas e monitorar novos focos



O incêndio florestal no Parque Nacional de Itatiaia, no Sul Fluminense, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Cerca de 200 hectares foram atingidos pelas chamas e novos focos continuam sendo monitorados pela corporação, que está realizando o resfriamento da região. Mais de 100 agentes de 15 quartéis foram mobilizados para a operação, que também conta com 20 viaturas, duas aeronaves e o auxílio de guarda-parques. O Grupamento de Operações Aéreas dos Bombeiros está realizando o transporte de tropas, combate de focos e monitoramento da área atingida. Dois drones estão sendo utilizados para mapear continuamente a região e identificar o fluxo e a direção do vento. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, que começou na tarde da última sexta-feira, próximo ao Morro do Couto e à portaria da Parte Alta do parque.

O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do parque, aceitou a parceria de diversas instituições no combate ao fogo, incluindo o Exército Brasileiro, a Fundação Florestal de São Paulo e o governo de Minas Gerais. A Parquetur, concessionária responsável pela gestão turística do PNI, informou que o acesso à parte alta do parque permanecerá fechado até pelo menos quarta-feira.

O Parque Nacional de Itatiaia, considerado o primeiro do Brasil, foi criado em 1937 e está localizado na serra da Mantiqueira, abrangendo os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais. Com uma diversidade de relevo, o parque possui nascentes de 12 bacias hidrográficas regionais importantes, contribuindo para o abastecimento de água de duas bacias: a do rio Paraíba do Sul e a do rio Grande.