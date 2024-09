Incêndio no Pico das Cabras já dura 12h e ameaça observatório astronômico de Campinas

Fogo começou na noite de segunda-feira e se estende até a manhã desta terça; desde o mês de agosto, queimadas têm afetado praticamente todos os Estados do Brasil

Um incêndio de grandes proporções está devastando uma área de vegetação no Pico das Cabras, que fica na divisa entre os municípios de Campinas e Morungaba, em São Paulo. O fogo começou na noite de segunda-feira (9) e se estende até a manhã desta terça (10). Devido às chamas, a rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) foi fechada, uma vez que diversas áreas foram atingidas pelo fogo. Os moradores locais receberam orientações para umedecer suas residências, a fim de minimizar os riscos de incêndio. Felizmente, não foi necessário evacuar os habitantes da região até o momento. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, está atuando no combate às chamas, utilizando tratores equipados com tanques de água para auxiliar no trabalho. Até agora, cerca de 100 hectares de vegetação foram consumidos pelas chamas.

Desde o mês de agosto, queimadas têm afetado praticamente todos os estados do Brasil, e a qualidade do ar na capital paulista foi considerada a pior entre as grandes cidades do país. Em resposta a essa situação crítica, o Governo de São Paulo implementou um plano emergencial voltado para a saúde, que inclui a ampliação da capacidade de atendimento na região de Ribeirão Preto.

