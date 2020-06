Incêndio atinge fábrica de produtos químicos na Grande São Paulo

Incêndio acontece em fábrica perto do Aeroporto de Guarulhos; não há vítimas

Reprodução/Twitter Incêndio atinge fábrica de produtos químicos próxima ao Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de produtos químicos automotivos na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 12 viaturas estão empenhadas em conter as chamas desde 12h08. Ainda não há registro de vítimas.

A fábrica fica no bairro de Cumbica, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Apesar de ser uma região predominantemente industrial, há casas por perto, e algumas foram atingidas.

Nas redes sociais, moradores de Guarulhos e São Paulo registraram fotos da fumaça, que pode ser vista de bairros como Ermelino Matarazzo, na zona leste, e Brasilândia e Tucuruvi, na zona norte. A fumaça preta também já é visível do Aeroporto.