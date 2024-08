Incêndios florestais matam duas pessoas em São Paulo

Segundo autoridades, dois trabalhadores de uma fábrica no município de Urupês morreram enquanto tentavam combater o fogo

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O governo de São Paulo instalou um gabinete de crise para coordenar o trabalho de combate às chamas.



Incêndios florestais levaram nesta sexta-feira (23) à declaração de alerta máximo em cerca de 30 cidades do estado de São Paulo. Segundo autoridades, dois trabalhadores de uma fábrica no município de Urupês morreram enquanto tentavam combater um incêndio. As condições atmosféricas – com temperaturas superando os 35 ºC – e a baixa umidade, somadas à seca prolongada na região, favoreceram os incêndios no noroeste do estado. O governo de São Paulo instalou um gabinete de crise para coordenar o trabalho de combate às chamas. “Temos, no momento, 30 cidades com alerta máximo para grandes queimadas, e estamos trabalhando para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas”, publicou o governador Tarcísio de Freitas na rede social X (antigo Twitter).

O avanço das chamas gerou transtornos no transporte. A visibilidade reduzida devido à fumaça bloqueou parcial ou totalmente a circulação em algumas vias. A capital do estado foi encoberta por uma névoa cinza. “Com as rajadas de vento, o fogo pode se alastrar rapidamente. As queimadas emitem uma fumaça densa e tóxica, que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares”, alertou o governo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP