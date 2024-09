Incêndios florestais no Mato Grosso sobem para 50

Queimadas são combatidas por mais de mil militares; desde o início do período proibitivo de uso do fogo no Estado, o Corpo de Bombeiros extinguiu 168 incêndios florestais em 47 cidades

Marcelo Camargo/Agência Brasil Corumbá (MS), 30/06/2024 - Imagens aéreas mostram áreas devastadas pelo fogo no Pantanal



O governo de Mato Grosso informou que o Estado que os incêndios florestais chegaram a 50, segundo monitoramento do Corpo de Bombeiros do Estado. Os incêndios são combatidos por mais de mil militares, informou o governo em nota. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estiagem severa e a baixa umidade do ar contribuem para a propagação das chamas. Desde o início do período proibitivo de uso do fogo no Estado, o Corpo de Bombeiros extinguiu 168 incêndios florestais em 47 cidades.

No Pantanal, o incêndio na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço, foi controlado, de acordo com o governo estadual. O Corpo de Bombeiros monitora também incêndios florestais no Parque Estadual do Guirá e na região da Baia Grande, próximo a Estação Ecológica do Taiamã, em Cáceres, na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis.

Outras regiões ainda têm focos de incêndio, como:

Cuiabá;

Chapada dos Guimarães;

Rosário Oeste;

Santo Antônio do Leverger;

Alto Araguaia;

União do Sul;

Sorriso;

Ribeirão Cascalheira;

Cáceres;

Aripuanã;

Novo Mundo;

Nova Ubiratã;

Nova Maringá;

Diamantino;

Lambari DOeste;

Paranatinga;

Itiquira;

Tesouro;

Novo Santo Antônio;

Nova Xavantina;

Confresa;

Jauru;

Juara;

Juína;

Aripuanã Lucas do Rio Verde;

Nova Mutum;

São José do Rio Claro;

Diamantino;

Porto dos Gaúchos;

Colniza.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo