Incidente com jovem baleada pela PRF pode acelerar regulamentação do uso da força policial

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já sinalizou que pretende antecipar esse processo para janeiro; Juliana Leite Range está internada em estado gravíssimo após ser atingida por bala na cabeça

O incidente envolvendo uma jovem que foi baleada na véspera de Natal durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Duque de Caxias está gerando repercussão e pode acelerar a regulamentação de um decreto sobre o uso da força pelas forças de segurança. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está sob pressão para implementar diretrizes que restrinjam o uso de força letal.

O decreto em questão estabelece que os agentes devem recorrer a métodos menos agressivos antes de utilizar a força, sendo a arma de fogo considerada um último recurso. Embora o prazo para a regulamentação seja de 90 dias, Lewandowski já sinalizou que pretende antecipar esse processo para janeiro, especialmente em resposta ao recente episódio.

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida por disparos enquanto viajava com sua família em direção a Niterói para as celebrações de Natal. O caso levanta questões sobre a conduta da PRF e a necessidade de uma revisão nas práticas de abordagem policial, especialmente em situações que envolvem civis.

Em suas declarações, Lewandowski enfatizou que as polícias federais devem servir como exemplo em suas ações. Ele também anunciou planos para transformar a PRF em uma força de segurança ostensiva, com a possibilidade de atuação em hidrovias. Essa mudança será incluída na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, que será apresentada ao Congresso no próximo ano.

