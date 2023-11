Inep aciona PF para investigar vazamento de imagem da prova do Enem nas redes sociais

Segundo o instituto, algumas imagens começaram circular depois da aplicação da prova, às 13h30

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estudantes na final da prova do Enem, em São Paulo



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) acionou a PF (Polícia Federal) para investigar o vazamento da imagem de uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicada neste domingo, 5. A foto que circulou nas redes sociais mostra a página da redação com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, bem como os textos de apoio. Segundo o Inep, algumas imagens começaram circular depois da aplicação da prova, às 13h30, e que o caso está sendo investigado pela PF. O assunto foi divulgado por meio das redes sociais oficiais do Inep às 14h18. Mais de 3,9 milhões de pessoas fazem as provas deste domingo, 5, que concentra, além da redação, as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; língua estrangeira escolhida na inscrição (inglês ou espanhol). Nas redes sociais, internautas aguardavam ansiosos pela liberação do tema. “Já virou um acontecimento anual ficar esperando sair aqui no Twitter o tema da redação do Enem”, disse um usuário da rede.