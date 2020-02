Infectologista David Uip coordenará comitê de coronavírus em São Paulo

EFE/Sebastião Moreira Primeiro caso de coronavírus do Brasil está internado em São Paulo



O infectologista David Uip, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, será nomeado como coordenador do comitê de coronavírus no Estado de São Paulo. A informação foi confirmada por Thiago Uberreich no Jornal da Manhã.

O grupo reunirá também outros grandes infectologistas de renome, como o também infectologista Marcos Boulos, Dimas Covas, do Instituto Butantan, e Luiz Carlos Pereira Junior, diretor do hospital Emílio Ribas. A indicação deve ocorrer na tarde desta quarta-feira, às 15h.

Em entrevista à Folha, Uip afirmou que o grupo já prepara planos de contingenciamento para o enfrentamento da doença, que teve seu primeiro caso confirmado no Brasil nesta terça, 25. O homem diagnosticado com o Covid-19 tem 61 anos, e está internado no Hospital Albert Einstein, na capital.

A primeira providência, segundo ele, será isolar leitos de hospitais públicos e privados para o recebimento de eventuais pacientes. Além disso, medidas serão tomaras para que os profissionais de saúde fiquem protegidos do vírus.