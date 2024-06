Influencer e irmão são procurados por suspeita de homicídio em São Paulo

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por vingança; o pedreiro teria agredido o avô dos suspeitos, que morreu um dia depois a agressão

Reprodução Instagram Nino Abravanel Influencer Nino Abravanel possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido por ostentar uma vida de luxo, com carros importados e competições de moto



O influencer Nino Abravanel está sendo procurado pela polícia por suspeita de envolvimento no homicídio de um pedreiro na zona sul de São Paulo. As investigações iniciais apontam que o crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o assassinato ocorreu no dia 19 de maio. Os principais suspeitos são dois irmãos: Derck Elias Costa Silva, de 20 anos, e Davis Eliseu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, de 18 anos. A motivação do crime seria uma agressão anterior ao avô dos suspeitos, que faleceu no dia seguinte. O crime aconteceu na Estrada do M’Boi Mirim, na zona sul da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública informou que a polícia está em busca dos dois irmãos e que um homem de 23 anos já está preso por envolvimento no caso. A investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em São Paulo. O influencer Nino Abravanel possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido por ostentar uma vida de luxo, com carros importados e competições de moto. A polícia continua as buscas por Nino Abravanel e seu irmão. Recentemente, publicações no perfil mostraram o influencer em competições de moto e repostagens sobre Ayrton Senna. A Jovem Pan tentou contato com a defesa de Nino, mas não obteve retorno. O influencer segue foragido e a polícia trabalha para localizá-lo e esclarecer os detalhes do caso.