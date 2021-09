Influenciadora de 38 anos é morta a facadas pelo marido em Valinhos

Homem, que ainda tentou atacar a filha do casal, se suicidou em seguida; caso será investigado como homícidio e violência doméstica

Reprodução/Instagram/@ brunaquirino20 Bruna Quirino produzia conteúdos de moda, beleza e cabelo



A influenciadora digital Bruna Quirino, de 38 anos, foi assassinada a facadas na noite de domingo, 5, pelo seu marido, Rodrigo Quirino, de 40 anos, em um condomínio no bairro Ribeiro, em Valinhos, interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Municipal, a filha do casal, de 20 anos, estava dentro do quarto no momento do crime. Ela saiu do aposento ao ouvir o pedido de socorro da mãe. Quando chegou à sala, o pai tentou esfaqueá-la também, mas a jovem conseguiu se esquivar e se trancou novamente no quarto. Em seguida, Rodrigo se suicidou. Em estado de choque, a filha dos dois foi levada à UPA de Valinhos, onde foi medicada e permaneceu em observação até às 7h da manhã. A vítima tinha quase 30 mil seguidores no Instagram e era influenciadora de moda, beleza e cabelo. Ela também dava aula de dança na cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidas na residência uma arma branca e dois celulares. Exames periciais também solicitados. A ocorrência foi registrada como homicídio, suicídio e violência doméstica. O caso será encaminhado ao 1º Distrito Policial de Valinhos.