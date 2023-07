Influenciadora é presa suspeita de torturar e roubar mais de R$ 40 mil de homem em São Paulo

Vitória Guarizo e Gabriel Meneses foram detidos na terça-feira, 25; polícia apreendeu celulares, computadores, drogas, um carro de luxo e medicamentos usados para deixar as vítimas inconscientes

Reprodução/Facebook Vitória Guarizo Demito Em nota, defesa da influenciadora afirmou que ela está colaborando com as investigações



A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, 25, e o modelo Gabriel Meneses, 28, foram presos nesta terça-feira, 25, na cidade de São Paulo por suspeita de roubo e tortura contra um homem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois são suspeitos de integrar uma quadrilha que atraia vítimas com anúncios de serviço de acompanhantes para roubá-las. Os dois presos teriam participado de um roubo em maio no qual forçaram a vítima a ingerir substâncias psicotrópicas e utilizaram métodos de tortura para forçá-lo a transferir aproximadamente R$ 40 mil. No imóvel onde os suspeitos estavam, foram apreendidos celulares, computadores, drogas e medicamentos usados para sedar as vítimas. Além disso, um carro de luxo da marca Jaguar foi apreendido. O caso está sendo investigado pelo 27º DP (Campo Belo). Em nota, a defesa de Vitória afirmou que a prisão é temporária, com duração de 15 dias, e que a influenciadora está colaborando com as investigações e está “confiante que provará sua inocência. “A defesa de Vitória Guarizo garante que todos os fatos serão esclarecidos e certa de que a verdade prevalecerá”, finaliza a equipe da influenciadora.