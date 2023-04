Influenciadora pula muro para não pagar trem no Rio, filma ação e é denunciada pela Supervia

Blogueira debochou do preço da passagem em vídeo que circulou nas redes sociais na semana passada

Reprodução/Redes Sociais Lian Mersi pulou muro de estação do Rio de Janeiro em protesto contra o preço da passagem; Supervia alega crime



A SuperVia denunciou nesta segunda-feira, 3, a influenciadora Lian Mersi por pular um muro de uma estação de trem no Rio de Janeiro para não pagar a passagem no valor de R$ 7,40. Ela filmou a ação e publicou um vídeo no TikoTok na quinta-feira, 30, onde debocha do preço da passagem. “Tá louca? Não pago mesmo”. Dentro da composição, ela pede a um vendedor ambulante uma cerveja no valor R$ 7,00. A empresa protocolou a notícia-crime contra a influenciadora na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil. A SuperVia reforçou que a entrada sem o pagamento da passagem é crime e alertou que o tráfego irregular de pessoas na via “é um risco para a vida de pedestres e de todos que utilizam esse meio de transporte”. “A SuperVia atua no combate a essa prática e realiza, rotineiramente, campanhas de conscientização sobre esse risco por meio dos canais de comunicação oficiais”, disse a empresa.

Sobre o valor da tarifa, a Supervia explica que o contrato de concessão da empresa “prevê o reajuste anual com base no IGP-M acumulado, e foi homologado pela Agetransp”. Os passageiros poderão verificar se atende aos pré-requisitos para obter o Bilhete Único Intermuncipal e garantir o acesso à tarifa social, onde o valor passa de R$ 7,40 para R$ 5,00. Por fim, a empresa “reforça que a incitação e a apologia à prática de crime também são condutas reprimidas pela legislação penal brasileira”. Pelas redes sociais, a influenciadora ironizou o posicionamento da Supervia e publicou um vídeo falando sobre o assunto nesta terça-feira, 4. “Sem condições de eu ir para da cadeia porque pulei o muro da linha do trem. Manda a conta que a gente vai fazer na linha do Pix”, disse.