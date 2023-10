Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em várias regiões do Brasil

Formação de nova frente fria deve trazer tempestades e temperaturas mais baixas no Centro-Sul do país neste fim de semana

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO São esperadas chuvas intensas e rajadas de vento em MG, ES, SP e RJ, com índice pluviométrico de até 100 mm/dia



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os brasileiros podem esperar um fim de semana chuvoso. Uma nova frente fria está se formando e intensificará as instabilidades, resultando em volumes significativos de chuva, principalmente no Centro-Sul do país. O Norte e o Sudeste também serão afetados, com temperaturas mais baixas e chuvas ao longo do dia. Alertas de “Perigo” e “Perigo Potencial” foram emitidos para essas regiões devido à possibilidade de chuvas intensas e tempestades. Neste sábado, o Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país serão marcados por chuvas, de acordo com a previsão do tempo. O desequilíbrio atmosférico causado por um novo ciclone extratropical resultará em tempestades e ventos fortes nessas regiões ao longo da semana. No sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o tempo voltará a ficar fortemente instável. O Inmet emitiu um alerta de “Grande Perigo” para essa região, devido às condições favoráveis para temporais acompanhados de rajadas de vento e possível queda de granizo. Durante os temporais, as rajadas de vento podem superar 90 km/h. No sábado, uma área de baixa pressão em altos níveis da atmosfera manterá a instabilidade. Já no domingo, os maiores volumes de chuva estarão concentrados entre Santa Catarina e o Paraná.

Para o Sudeste, o Inmet emitiu um alerta de “Perigo” para o fim de semana. São esperadas chuvas intensas e rajadas de vento em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, com índice pluviométrico de até 100 mm/dia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A população é recomendada a não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Centro-Oeste também está sob alerta do Inmet, com a classificação de “Perigo Potencial” de chuvas intensas. As rajadas de vento podem atingir até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia e alagamentos. A região está sob a influência de uma zona de convergência de umidade, associada à frente fria gerada pelo ciclone extratropical. Essa condição continuará a causar queda nas temperaturas e chuvas ao longo do sábado e domingo. Na Região Norte, o tempo continuará quente e úmido, resultando em pancadas de chuva durante o dia. O Inmet emitiu um alerta de “Perigo Potencial” de chuvas intensas para Acre, Rondônia, Amazonas e Tocantins no sábado, com baixo risco de corte de energia elétrica e descargas elétricas. No Nordeste do Brasil, o Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) continua atuando, inibindo a formação de nuvens de chuva. A maior parte da região terá um tempo bom, com poucas nuvens e possibilidade de chuvas apenas no sul da Bahia.