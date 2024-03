Inmet emite alerta de chuvas intensas em todo o Brasil

Aviso aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Reprodução/WhatsApp Imagem da forte chuva no bairro do Itaim, zona sul de São Paulo, registrada por um morador



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para todas as regiões do Brasil, indicando que há risco de chuvas intensas até a sexta-feira, 8. O aviso destaca a possibilidade de “grandes acumulados de chuva”, que podem ultrapassar os 60 milímetros em diversas áreas do país, devido ao calor, alta umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). O alerta abrange todo o território nacional, com destaque para o perigo potencial de chuvas de até 50 mm ao dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h. Regiões como o norte amazonense e o centro paranaense estão sob esse aviso, que se estende de Norte a Sul do país.

Além disso, boa parte de São Paulo está sob o aviso amarelo. No Estado, o alerta inclui a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60-100 km/h. Os riscos associados a essas condições climáticas incluem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Além de São Paulo, o alerta laranja se estende para o Estado do Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e Espírito Santo, assim como para diversas regiões do Nordeste.

*Reportagem produzida com auxílio de IA