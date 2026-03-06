Jovem Pan > Notícias > Brasil > Inmet emite alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros estados

Inmet emite alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros estados

No domingo (8), a aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo

  • Por Jovem Pan*
  • 06/03/2026 13h21
Marcelo Camargo / Agência Brasil As fortes chuvas registradas em São Paulo SP Prefeitura de São Paulo sinaliza para a possibilidade de chuva rápida e isolada no sábado (7)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso é válido até esta sexta-feira, 6.

Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:

  • São Paulo
  • Divisa de São Paulo com o Paraná
  • Trechos de Goiás
  • Minas Gerais
  • Rio de Janeiro
  • Trechos de Espírito Santo
  • Alerta laranja para tempestade válido até a noite desta sexta-feira:
  • Rio Grande do Sul
  • Trechos de Santa Catarina
  • Alerta laranja para chuvas intensa válido até a noite desta sexta-feira:
  • Rondônia
  • Amazonas
  • Pará
  • Mato Grosso
  • Goiás
  • Tocantins
  • Trechos do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais

Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Norte e Nordeste do País.

Cidade de São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo sinaliza para a possibilidade de chuva rápida e isolada no sábado (7), com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

No domingo (8), a aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo. “As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento”, afirma o CGE.

A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira, 10, na capital paulista.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

  • Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC;
  • Sábado: entre 21ºC e 26ºC;
  • Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
  • Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
  • Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

*Com Estadão Conteúdo

Comentários

