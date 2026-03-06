Inmet emite alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros estados
No domingo (8), a aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso é válido até esta sexta-feira, 6.
Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:
- São Paulo
- Divisa de São Paulo com o Paraná
- Trechos de Goiás
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Trechos de Espírito Santo
- Alerta laranja para tempestade válido até a noite desta sexta-feira:
- Rio Grande do Sul
- Trechos de Santa Catarina
- Alerta laranja para chuvas intensa válido até a noite desta sexta-feira:
- Rondônia
- Amazonas
- Pará
- Mato Grosso
- Goiás
- Tocantins
- Trechos do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais
Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Norte e Nordeste do País.
Cidade de São Paulo
O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo sinaliza para a possibilidade de chuva rápida e isolada no sábado (7), com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.
No domingo (8), a aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo. “As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento”, afirma o CGE.
A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira, 10, na capital paulista.
Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:
- Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC;
- Sábado: entre 21ºC e 26ºC;
- Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
- Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
- Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.
*Com Estadão Conteúdo
