INPE revela causas da chuva histórica no Rio Grande do Sul

Análise aponta a combinação de sistemas meteorológicos em diferentes escalas e a atuação do El Niño como fatores cruciais

Reprodução/Palacio do Planalto Bacia Hidrográfica do Guaíba atingiu seu pico histórico de 5,33 metros nos dias 5 e 6 de maio, superando o recorde anterior de 1941



O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou nesta semana um relatório técnico esclarecendo as causas das chuvas devastadoras no Rio Grande do Sul, ocorridas entre abril e maio. A análise aponta a combinação de sistemas meteorológicos em diferentes escalas e a atuação do El Niño como fatores cruciais. Essa conjuntura levou a chuvas intensas e constantes, resultando em uma elevação histórica do nível dos rios, especialmente na Bacia Hidrográfica do Guaíba, que atingiu seu pico histórico de 5,33 metros nos dias 5 e 6 de maio, superando o recorde anterior de 1941. A umidade elevada, impulsionada pelo aquecimento do Oceano Atlântico, também contribuiu para o cenário extremo.

