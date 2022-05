Inscrição do Enem vai aceitar Pix e cartão de crédito; taxa é de R$ 85 pelo quarto ano seguido

Período de inscrições do exame deste ano começa na terça, 10; pagamento pode ser realizado até o dia 27 de maio

A taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 poderá ser paga por Pix e cartão de crédito. Em edições anteriores da prova, o pagamento era feito somente por boleto bancário. Esta opção ainda estará disponível. O valor não teve aumento e custará R$ 85 pelo quarto ano consecutivo. As inscrições para o Enem começam na próxima terça-feira, 10, e vão até o próximo dia 21, na Página do Participante. A participação no exame só é garantida após o pagamento da taxa, que pode ser feito até o dia 27 de maio no site do Enem ou em qualquer agência bancária, aplicativos de banco, casas lotéricas e agência dos Correios. Os alunos que pediram a isenção do valor também devem fazer a inscrição a partir do dia 10. O exame será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todos os Estados e no Distrito Federal.

Segundo o Ministério da Educação, todas as questões do Enem 2022 (e também as do exame de 2023) serão inéditas e exclusivas. A decisão foi tomada após surgimento de uma polêmica de que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) colocaria questões repetidas na prova por falta de conteúdo no banco nacional de itens. O MEC afirmou ainda que já fez diversos testes no banco nacional de questões para dar mais qualidade à prova.