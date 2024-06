Ampliação do prazo foi feita para não prejudicar os estudantes do Rio Grande do Sul, Estado devastado pelas chuvas; provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro

Paulo Pinto/Agência Brasil Pagamento da taxa de inscrição do Enem pode ser feito até o próximo dia 19



As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024, que seriam encerradas nesta sexta-feira (7), foram prorrogadas até o dia 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o próximo dia 19. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a relevância do Enem como uma oportunidade para ingressar no ensino superior e disse que a ampliação do prazo visa contemplar os estudantes gaúchos afetados pelo desastre climático. “Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição”, disse Santana. O exame é fundamental para avaliar o desempenho dos estudantes ao final do ensino médio e utilizado tanto por instituições públicas quanto privadas para selecionar novos alunos. Além disso, os resultados individuais podem ser utilizados como critério de seleção em instituições de ensino em Portugal. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante do Inep e pagar a taxa de R$ 85. Em seguida, devem informar CPF, data de nascimento, dados pessoais e endereço, além de escolher o idioma das questões de língua estrangeira. O resultado da solicitação de isenção do Enem 2024 estará disponível na mesma página, onde o estudante deve fazer login com CPF e senha. O calendário do Enem 2024 inclui prazos para inscrições, pagamento da taxa, solicitação de atendimento especializado, resultado de pedidos negados, divulgação dos locais de prova, aplicação do exame, divulgação do gabarito e resultado final.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA