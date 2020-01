Reprodução O SiSU é a principal forma de acesso ao ensino público superior.



As inscrições para Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que dá acesso às universidades públicas por meio da nota no Enem, terminam neste domingo às 23h59.

O prazo final para as inscrições se encerraria na última sexta-feira, 24, mas por conta das inconsistências na correção das provas, o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais tempo para evitar prejuízos aos estudantes.

O SiSU é a principal forma de acesso ao ensino público superior. Para participar da seleção, é preciso não ter zerado na redação do exame. Neste semestre, o Sistema oferece 237.128 vagas em 128 instituições em todo o país. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do programa.

Os estudantes podem escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. O sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso de acordo com as notas do Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.

Os resultados serão divulgados no próximo dia 28, terça-feira, e as matrículas devem acontecer até 4 de fevereiro. O lançamento da ocupação das vagas pelas instituições participantes será até dia 7 de fevereiro, e a manifestação de interesse para constar na lista de espera pode ser feita até as 23h59 do dia 4.

* Com informações da Agência Brasil