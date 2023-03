Instituto Butantan inaugura Museu da Vacina, o primeiro da América Latina

No evento, governo de São Paulo também lançou a campanha “Vacina 100 Dúvidas”

Rogério Cassimiro/Governo do Estado de SP Museu da Vacina do Instituto Butantan foi inaugurado com a presença do governador Tarcísio de Freitas



O Instituto Butantan inaugurou, nesta terça-feira, 7, o Museu da Vacina, localizado no Parque da Ciência, em São Paulo. O espaço, o primeiro da América Latina, estará aberto ao público a partir desta quarta-feira, 8. No evento, estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, e o diretor técnico do Butantan, Esper Kallás. Durante a cerimônia, o governo estadual também lançou a campanha “Vacina 100 Dúvidas”, com foco no aumento da cobertura vacinal do Estado e no combate às fake news sobre vacinação. A iniciativa conta com um site que responde as 100 perguntas mais comuns sobre imunizantes. “Estar aqui significa celebrar o esforço de muitos que nos antecederam, que enfrentaram guerras contra as notícias falsas. Não podemos permitir a volta da varíola, da poliomielite, do sarampo. Esse dia é para homenagear os que lutaram, desenvolveram vacinas, os pesquisadores, que trabalharam uma vida inteira para nos proporcionar saúde e esperança. E essa esperança está sendo celebrada hoje com a efetivação de um museu dedicado à história da vacina”, discursou Tarcísio de Freitas durante a cerimônia. O diretor técnico do Butantan, Esper Kallás, ressaltou durante a cerimônia que o Museu da Vacina é o quinto do Parque da Ciência, e o primeiro com essa temática em toda a América Latina, reforçando o propósito da instituição em ampliar a vacinação, desde a pesquisa à fabricação e entrega de doses aos brasileiros. “O Instituto Butantan trabalha com educação, ensino e difusão da ciência há muitos anos. O instituto também fabrica vacinas e faz um esforço enorme para contribuir com o Programa Nacional de Imunizações, com as campanhas. Hoje mesmo saiu um caminhão com 10 milhões e 600 mil doses da vacina da influenza, antecipando a entrega em três semanas. O Butantan está aqui a serviço da vida”, acrescentou Esper.