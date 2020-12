Instituto Butantan inicia produção de um milhão de doses da CoronaVac por dia

Doria afirmou que 12 estados já formalizaram a solicitação da vacina e 912 municípios mostraram interesse

O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 10, que o Instituto Butantan iniciou, na última quarta-feira, 9, a produzir doses da CoronaVac com os 600 litros de insumos que chegaram da China na última semana. De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, a capacidade de produção do laboratório é de um milhão de doses por dia. Para isso foram contratados mais 120 técnicos para reforçar a produção, que se juntam aos 245 funcionários já envolvidos. “O Butantan mais uma vez sai à frente e começa a produzir, no Brasil, uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros”, disse Doria.

Segundo o governador, 12 estados já formalizaram a solicitação da vacina e 912 municípios indicaram interesse — sendo que 276 também oficializaram. O Estado de São Paulo anunciou o Plano Estadual de Imunização na última segunda-feira, 7, e vai oferecer 4 milhões de doses da CoronaVac para outros lugares do país. “São Paulo não cruza os braços e vai ajudar todos os estados e municípios que solicitarem a vacina“, declarou. O diretor no Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou que essa é a primeira vacina contra a Covid-19 produzida em solo nacional. “É um orgulho de todos nós. Fruto do esforço que realizamos desde o começo do ano, fruto da batalha que temos travado todo esse tempo — algumas muito doloridas, porque atingem a credibilidade desse Instituto”, afirmou.

Dimas citou nomes como Vital Brazil, Adolfo Lutz e Emílio Ribas, que marcaram o Butantan. “Em sua historia, esses grandes cientistas e tanto outros tiveram, em sua vida profissional, a possiblidade e disposição de enfrentar outras epidemias”, completou ao citar a peste bubônica, a poliomielite, a febre amarela e o H1N1. A fábrica do Butantan em São Paulo tem 1.880 m² de área produtiva e atualmente produz 120 milhões de doses, por ano, das vacinas da raiva, HPV, Hepatite A, Hepatite B, influenza trivalente, H1N1 e DTPa, além de 13 soros. O espaço conta com duas máquinas de envase e recrave dos frascos, duas inspetoras automáticas de frascos e duas linhas de embalagem.