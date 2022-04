Integrante da Paraíso do Tuiuti é levada para hospital após ser prensada por carro alegórico

Mulher se recuperava após mal-estar; há a suspeita de fratura na perna, mas ela está lúcida

Reprodução / Twitter / @AlexandreZiben Integrante da Paraíso do Tuiuti é socorrida após ser prensada por carro da escola



Uma integrante da escola de samba Paraíso do Tuiuti foi atingida por um carro alegórico na dispersão, após o término do fim do desfile, a primeiro do segundo dia do Carnaval do Rio de Janeiro. A mulher havia passado mal e se recuperava em uma cadeira de rodas quando a alegoria passou por perto, em um espaço bastante contíguo. A escola tentava acelerar para evitar perder mais pontos por estourar o tempo – o desfile da Tuiuti durou dois minutos além do permitido. Ela acabou sendo atingida e teve a perna ferida. Bombeiros a socorreram e a retiraram do local de maca. Em entrevista à Rede Globo, Gabriel David, dirigente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), relatou que ela foi levada para o Hospital Souza Aguiar e está lúcida, mas há a suspeita de que tenha quebrado a perna. O estado de saúde dela é estável.