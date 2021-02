Internações por Covid-19 crescem em 88% dos hospitais privados de São Paulo

Estudo feito pelo SindHosp contou com dados de 60 hospitais da rede privada de São Paulo e diz, ainda, que 72% das unidades estão com ocupação de leitos de UTI entre 80% e 100%

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de leitos disponíveis está diminuindo com o avanço da doença



Um levantamento realizado pelo SindHosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo disse que 72% dos hospitais privados estão com a ocupação de leitos de UTI variando entre 80% e 100%. A pesquisa contou com dados de 60 hospitais da rede privada e deverá ser concluída no fim de semana. O presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, afirmou que a principal revelação do estudo é o aumento das internações de Covid-19, já que 88% dos hospitais relataram crescimento no número de internados nos últimos dez dias. Quinze dias antes, essa quantidade era de 53%. Apesar das informações preocupantes, a pesquisa também mostrou que 66% dos hospitais disseram ter condições de aumentar o número de leitos de Covid-19.

O levantamento do SindHosp também mostrou que 69% dos hospitais estão mantendo a agenda de cirurgias e atendimentos eletivos. “A manutenção de cirurgias e atendimentos eletivos indica que por enquanto existe a possibilidade de manter com cautela essa assistência. Os hospitais têm fluxos distintos e seguros para atendimento de pacientes Covid e não Covid”, apontou Balestrin, que continuou: “O adiamento de cirurgias eletivas traz gravíssimas consequências no agravamento de doenças, especialmente as crônicas como câncer e as cardiovasculares e pode contribuir para o aumento de mortes”. Por fim, o presidente do SindHosp afirmou que São Paulo vive o auge da pandemia e que a rede privada de saúde será “importante aliada do poder público” no combate à doença.

Prefeitura de SP antecipa vacinação de idosos acima de 80 anos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 25, durante coletiva de imprensa, que o início da vacinação de idosos acima de 80 anos será antecipado para este sábado, 27. O começo estava previsto para segunda-feira, 1º, mas, a partir de sábado, esse grupo poderá ser vacinado nos cinco postos de drive-thru da cidade e nas 82 AMAs. Na segunda-feira, a imunização também acontecerá nas 468 UBSs da capital paulista. No mesmo dia, a campanha será ampliada para trabalhadores autônomos da área da saúde com 55 anos ou mais, independentemente de estarem ou não na linha de frente de enfrentamento à Covid-19, e também para cerca de 3.500 profissionais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que lidam com idosos e com a população em situação de rua.