Invenção da Volvo, cinto de segurança de três pontos já salvou mais de 1 milhão de vidas

Empresa lança campanha com depoimentos reais para celebrar a vida e anuncia novas tecnologias para prevenir acidentes, como a limitação da velocidade dos modelos Volvo em 180 km/h

Divulgação/Volvo O cinto de segurança de três pontos foi uma invenção da Volvo há mais de 60 anos



Um item que está presente em nosso cotidiano há muitos anos, já entrou no “automático” e nem sequer paramos para pensar na importância que ele tem. O cinto de segurança de três pontos foi uma invenção da Volvo há mais de 60 anos, e a marca registrou a descoberta revolucionária com uma patente disponível a todo o mercado automotivo com um único objetivo: salvar vidas. De lá para cá, o cinto está no cotidiano de todas as pessoas, e praticamente todos os tipos de veículos urbanos o adotam como uma das soluções para evitar ferimentos em caso de acidentes.

Agora, a marca sueca comemora a marca de mais de 1 milhão de vidas salvas graças ao cinto de segurança, e lança a campanha “Mais um milhão de vidas”, reunindo depoimentos reais para celebrar a vida e anunciar novas tecnologias para prevenir acidentes. Uma das grandes novidades é a limitação da velocidade dos modelos Volvo em 180 km/h. A montadora também apresentará em breve o monitoramento por câmeras posicionadas na parte interna, que vão acompanhar e até intervir se detectarem distrações que colocam a vida do motorista em risco ao dirigir.

Crescimento comprovado

Graças a essas inovações, mas especialmente ao comprometimento com a eletrificação, a Volvo vem se consolidando cada vez mais no Brasil. E os números não deixam mentir. A marca apresenta crescimento linear nos últimos anos e atingiu a segunda colocação no mercado premium em 2020 – algo até então inimaginável para os executivos mais otimistas da empresa. A montadora encerrou o ano como líder isolada entre os eletrificados plug-in, com participação de mercado de 60%, e mais de 50% entre os híbridos e elétricos do segmento premium. Um feito que poucas marcas conseguiram obter. Os modelos XC40, XC60 e XC90 colocaram a marca no primeiro lugar entre os SUVs premium vendidos no país e foram os principais responsáveis pelo crescimento da Volvo acima da curva.

O amanhã já é hoje

Muito se fala de futuro e, que daqui há algum tempo, os carros terão outras formas de abastecimento. Mas, para a Volvo, isso já é uma realidade. Com um processo em constante evolução no campo da eletrificação e muito preocupada com a infraestrutura das cidades, a marca vem espalhando eletropostos de carregamento por todo o Brasil – com o compromisso de chegar a mil pontos ainda no primeiro semestre deste ano. Todos esses locais, chamados de Eletropostos Volvo, são sem custo de carregamento e de fácil acesso, disponíveis no Waze e Google Maps. Como uma conveniência a mais, o Wallbox (carregador doméstico) é compatível para recarga de todos os modelos de veículos plug-in-hybrid tipo 2 e está disponível para venda nas concessionárias da marca. Para a instalação, basta uma fonte 220 volts e aterramento.

Conheça a tecnologia híbrida e iniciativas da marca para a infraestrutura de carregamento:

‘No Caminho Te Explico’

O diretor-geral de operações e inovação Volvo Car Brasil, João Oliveira, visitou os estúdios da Jovem Pan e comentou o crescimento da marca em meio a esse momento tão atípico que a indústria automotiva enfrenta, impactada pela pandemia do coronavírus. Ele finalizou o bate papo descontraído explicando o quadro “No Caminho Te Explico”, uma ação da montadora nos programas da Jovem Pan. “Projeto superlegal entrevistando pessoas muito bacanas dentro de um Volvo. Artistas contando suas histórias e suas músicas, rodando por São Paulo com toda a segurança que um Volvo oferece. É um episódio melhor do que o outro”, destacou Oliveira.

Entrevista com João Oliveira no ‘Máquinas da Pan’:

Conheça o quadro ‘No Caminho Te Explico’: