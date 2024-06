Investigação apura desvios na compra de cestas básicas para vítimas de enchentes no RS

Diligências foram autorizadas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado gaúcho

Uma investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul está em andamento para apurar possíveis desvios na compra de cestas básicas destinadas às vítimas das enchentes no estado. A operação, que ocorreu nesta sexta-feira (7), foi intitulada Operação Cesta Básica e teve como alvo agentes públicos e fornecedores suspeitos de desviar recursos públicos. A ação visa combater irregularidades e garantir que a ajuda chegue efetivamente às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na prefeitura e agentes públicos e fornecedores envolvidos nas contratações emergenciais. As diligências foram autorizadas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

