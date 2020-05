IPCA-15 tem queda de 0,59% em maio, pior número desde o Plano Real

Marcos Santos/USP Imagens Calculadora



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira (26) que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou queda de 0,59% em maio, após ter recuado 0,01% em abril. A taxa é o pior resultado desde obtido desde o Plano Real.

O índice histórico, o menor desde 1994, demonstra os impactos da pandemia da Covid-19 na economia. Entre os destaques apresentados está o recuo de 8% no varejo no preço da gasolina causado pela diminuição da demanda de petróleo no mercado internacional.

No geral, o resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam desde uma queda de 0,57% a estabilidade, com mediana negativa de 0,47%.

Com o novo resultado apresentado pelo IBGE, o IPCA-15 acumulou um aumento de 0,35% no ano de 2020. A taxa em 12 meses ficou em 1,96%. As projeções iam de avanço de 1,98% a 2,56%, com mediana de 2,08%.

*Com informações do Estadão Conteúdo