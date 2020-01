Irmãos de 2 e 14 anos morrem eletrocutados em São Gonçalo enquanto soltavam pipa

Segundo moradores, fio elétrico já estava solto.

Dois irmãos, de dois e 14 anos, morreram eletrocutados depois que um fio de alta tensão caiu sobre um deles, na tarde desta segunda-feira (13), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Kaio Gonçalves de Souza Ribeiro, de dois anos, e Kauã Gonçalves Bittencourt, de 14, estavam com outros três irmãos (ao todo eram cinco) em um campo de futebol na favela da Cerâmica, no bairro Porto do Rosa.

Os mais velhos soltavam pipas quando um fio elétrico que, segundo moradores, já estava solto, se enroscou em uma das pipas. O fio se movimentou e atingiu Kaio, que recebeu uma descarga elétrica. O irmão adolescente tentou salvá-lo, recebendo a mesma descarga. Ambos morreram antes de serem socorridos. Os outros três irmãos não interferiram e saíram ilesos.

“Eles estão de férias. Brincam no campo todo dia, assim como outras crianças da comunidade. Pelo que os vizinhos contaram, o Ryan (um dos cinco irmãos) estava soltando pipa, e assim que a linha bateu no fio, que já estava solto, caiu e pegou o Kayo”, contou Rogério Ramos, tio-avô das vítimas, ao jornal “O Dia”.

A Enel, concessionária de eletricidade da região, informou em nota que “lamenta profundamente” o incidente e que enviou uma equipe para a comunidade no momento do incidente, mas criminosos impediram os agentes de chegar ao local.

“Por medida de segurança, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia no local remotamente. A concessionária acrescenta que vai prestar apoio aos envolvidos e seus familiares, enquanto apura as circunstâncias do acidente”, afirmou a empresa.

A mãe das vítimas passou mal ao receber a notícia e precisou de atendimento médico. Os dois irmãos devem ser enterrados nesta terça-feira (14).

* Com informações do Estadão Conteúdo