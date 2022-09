Isabel Gallotti toma posse como ministra substituta do TSE

Ela assume o cargo após o ministro Raul Araújo ser empossado, em 6 de setembro, como novo membro efetivo da Corte Eleitoral

Antonio Augusto/Secom/TSE Ministra Isabel Gallotti ao lado do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes



A ministra Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomou posse nesta terça-feira, 20, como integrante substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o biênio 2022-2024. Ela assume o cargo após o ministro Raul Araújo ser empossado, em 6 de setembro, como novo membro efetivo da Corte Eleitoral. Na cerimônia de posse, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que Isabel Gallotti chega ao cargo em um momento importante e histórico para a Justiça Eleitoral. “A ministra Isabel Gallotti representa essa força do Poder Judiciário e, certamente, nos auxiliará nesse período eleitoral de eleições limpas, transparentes e seguras. A ministra faz parte dessa equipe que trabalha 24 horas por dia para que o Brasil reafirme a sua vocação democrática”, afirmou. Ministra do STJ desde 2010, Isabel Gallotti é formada em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), exerceu a advocacia e atuou no Ministério Público Federal (MPF) e no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).