‘Isso é caso superado’, diz Onyx sobre novas mensagens de Bolsonaro

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo "E o tempo vai mostrando que o presidente é absolutamente coerente com tudo aquilo que ele faz e acredita", disse Onyx



Um dia após o jornal O Estado de São Paulo revelar mensagens inéditas que indicam que Jair Bolsonaro já havia decidido trocar o comando da Polícia Federal antes mesmo da reunião ministerial de 22 de abril, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse, neste domingo (24), que “isso é caso superado”.

O novo trecho da conversa consta no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura se Bolsonaro interferiu na PF para ter acesso a informações de investigações sigilosas contra seus filhos e amigos, como acusou o ex-ministro Sérgio Moro.

“Gente, isso é caso superado, caso superado”, disse o ministro quando questionado sobre a revelação das novas mensagens. Ao ser contestado que o inquérito do STF segue aberto, Onyx respondeu: “Tudo (superado). Passou.”

Onyx criticou também a divulgação da íntegra da reunião, autorizada na última sexta-feira pelo ministro do STF, Celso de Mello. “Na verdade, nós fizemos uma reunião de trabalho, fechada, que não deveria ter sido divulgada. Eu gostaria de saber se isso é possível na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, na Suécia, nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas no Brasil foi.”

Bolsonaro alega que o encontro do dia 22 de abril não comprova que ele atuou para blindar seus parentes. Segundo o presidente, ele falou em trocar a sua “segurança” no Rio, e não o comando da Polícia Federal. As novas mensagens reveladas, contudo, mostram que ele chegou à reunião com a decisão já tomada de demitir o diretor-geral da PF.

“A gente não tem medo da verdade. A gente carrega a verdade com a gente. E o tempo vai mostrando que o presidente é absolutamente coerente com tudo aquilo que ele faz e acredita”, disse Onyx.

*Com Estadão Conteúdo