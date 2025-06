Italiano é preso na zona sul de São Paulo por suspeita de manter namorada em cárcere privado por três meses

Situação foi revelada após uma amiga da vítima receber imagens e vídeos que mostravam a mulher ferida e pedindo ajuda; ela diz que Andrea da Silva Ciaccio a forçava a consumir drogas e manter relações sexuais

Reprodução/TV Globo Andrea da Silva Ciaccio faz careta enquanto é conduzido por policiais à delegacia



Um homem de 52 anos foi detido em Campo Limpo, zona sul de São Paulo, acusado de manter sua namorada em cárcere privado por um período de três meses. A situação foi revelada após uma amiga da vítima receber imagens e vídeos que mostravam a mulher ferida e pedindo ajuda, o que levou à intervenção policial. Após a primeira denúncia, os agentes se dirigiram à residência do suspeito, mas não encontraram indícios de atividade no local. Com uma nova denúncia, a mulher enviou mais evidências.

Os policiais a retornarem à casa, onde encontraram Andrea da Silva Ciaccio, que tentou escapar, mas foi rapidamente contido. Durante a abordagem, a vítima foi descoberta em um quarto, caída e com sinais de sangramento. Ela relatou ter sido submetida a agressões físicas, humilhações e que era forçada a consumir drogas e a manter relações sexuais. Além disso, a mulher informou que o suspeito estava envolvido com o tráfico de drogas, e a polícia apreendeu porções de cocaína na residência.

As autoridades registraram o caso com várias acusações, incluindo sequestro, cárcere privado, lesão corporal, violência psicológica, violência doméstica, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e resistência à prisão. A vítima solicitou medidas protetivas, e a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante do suspeito para preventiva, mantendo o processo sob segredo de Justiça. A Jovem Pan não conseguiu entrar em contato com a defesa de Ciaccio. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA