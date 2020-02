Jair Bolsonaro comemora 10 milhões de curtidas no Facebook

Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro é o presidente da República



Jair Bolsonaro celebrou o fato de ter atingido 10 milhões de curtidas em sua conta no Facebook. Em vídeo postado nas redes sociais, neste domingo (23), o presidente da República agradeceu o apoio dos seguidores.

“Domingo, 21:55, acabamos de atingir 10 milhões de curtidas no Facebook. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e pela confiança. O Brasil é nosso! Valeu, pessoal!”, falou.

No Twitter, o chefe do Executivo também conta com um alto número de seguidores. Ao todo, são 5,9 milhões na rede social. Já no Instagram, Bolsonaro conta com 15,1 milhões.