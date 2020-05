Criança de 14 anos é morta durante operação policial no RJ

Reprodução/Twitter João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, foi morto durante operação policial em São Gonçalo, no Rio



Uma criança de 14 anos morreu após ser baleada durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (18).

João Pedro Mattos Pinto foi baleado em um confronto na operação feita pela Polícia Federal e pela Polícia Civil na região.

Nas redes sociais, familiares do jovem disseram que ele estava em casa quando traficantes teriam entrado na residência. João Pedro teria sido baleado durante o confronto dos criminosos com a polícia.

Agentes que participaram da operação confirmaram que os bandidos de fato invadiram uma casa durante a tentativa de fuga. Eles afirmaram que encontraram granadas e uma pistola no local.

A família do menino afirmou que ele foi socorrido por policiais, mas disse que não teve informações sobre o paradeiro dele até a informação sobre a morte, já na manhã desta terça-feira (19). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

Segundo a polícia, a operação de ontem em São Gonçalo visava cumprir mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa.

No Twitter, a morte de João Pedro já é um dos assuntos mais comentados no Brasil na manhã desta terça.