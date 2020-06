Joice Hasselmann é diagnosticada com Covid-19: ‘Não é só uma gripezinha’

Jovem Pan Segundo a parlamentar, 1/4 de seu pulmão está comprometido



A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) informou, na noite desta quarta-feira (17), que foi diagnosticada com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

“Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada para exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha”, escreveu no Twitter.

A última frase da publicação da deputada faz referência a uma declaração feita em março pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ocasião, ao comentar a escala do coronavírus no Brasil, ele chamou a Covid-19 de “uma gripezinha”.

Hasselmann apoiou a candidatura de Bolsonaro e foi líder do governo no Congresso até outubro de 2019. Pouco tempo depois, no entanto, rompeu oficialmente com o presidente. Em entrevista recente à Jovem Pan, a deputada afirmou que Bolsonaro “está tentando recriar o mensalão com a aproximação ao centrão”.

Segundo Joice, “nunca houve um presidente na história que fez tanta lambança como Bolsonaro”, apesar de não ter os escândalos de corrupção dos governos do PT. “Ele não fez o petrolão, mas o mensalão está tentando fazer”, afirmou. “Ele se alia ao que tem de pior, à turma que fez parte do petrolão e do mensalão”, continuou a deputada, denunciando que o presidente estaria trocando cargos por apoio político.

“Só não anda o processo de impeachment porque a Câmara não quer. Os crimes de responsabilidade ele já cometeu”, completou, baseando-se principalmente nas denúncias do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o capitão reformado teria interferido politicamente na Polícia Federal.