Jornal ‘Agora São Paulo’ deixará de circular a partir de 29 de novembro

O jornal ‘Agora São Paulo‘, publicação do Grupo Folha com caráter popular, deixará de circular a partir do próxima segunda, dia 29 de novembro. Segundo o Grupo Folha, a decisão de encerrar as atividades do jornal foi tomada por ‘critérios econômicos baseados em dados de circulação e publicidade’ e os assinantes e repórteres do Agora poderão migrar para a ‘Folha de São Paulo‘, se quiserem. Segundo aviso enviado aos assinantes, eles poderão receber a ‘Folha’ por um ano pelo mesmo valor que pagavam pelo ‘Agora’, e com 20% de desconto após esse período. O ‘Agora’ começou a circular em 22 de março de 1999, substituindo a ‘Folha da Tarde’, e tinha grande foco em prestação de serviços, trazendo manchetes sobre assuntos relacionados ao INSS e à previdência.