Jornalista é condecorado ao lado de autoridades civis e militares no Dia do Marinheiro em Brasília

Edwaldo Costa foi agraciado com a Medalha Mérito Tamandaré, uma das maiores honrarias da Marinha do Brasil nesta sexta-feira (13)

Divulgação Edwaldo Costa durante durante condecoração na cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro



Nesta sexta-feira (13), durante a cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, realizada em Brasília, o jornalista e pós-doutor em Comunicação pela ECA-USP e em História pela UnB, Edwaldo Costa, foi agraciado com a Medalha Mérito Tamandaré, uma das maiores honrarias da Marinha do Brasil. A homenagem reconhece profissionais que fortalecem os laços entre a Marinha e a sociedade. Edwaldo, que também é coordenador do Mestrado em Comunicação Digital do IDP, esteve ao lado de grandes autoridades civis e militares.

Uma trajetória de destaque Capitão-tenente (RNR) da Marinha do Brasil, Edwaldo tem dedicado os últimos nove anos à Pesquisa Acadêmica e, principalmente, à Comunicação Militar, contribuindo para levar ao público informações de relevância sobre as ações das Forças Armadas, em especial da Força Naval.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Edwaldo Costa já participou e cobriu grandes operações, como a Ágata, a Operação Acolhida, a reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz e o lançamento do Submarino Tonelero, além de produzir reportagens sobre assistência às etnias Yanomami, Macuxi e Ye’Kuana no Norte do Brasil. “Essa medalha não é só um reconhecimento, mas um incentivo para continuar contribuindo com ética e responsabilidade para ampliar o acesso à informação sobre as ações das Forças Armadas”, destacou o jornalista.