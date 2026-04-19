Jornalista e triatleta: quem era a brasileira que morreu no Ironman Texas

Mara Flávia Araújo, de 38 anos, teve trajetória de destaque no esporte; ela faleceu durante a etapa de natação no sábado (18)

Divulgação / Redes Sociais Triatleta Mara Flávia Araújo, de 38 anos, que morreu no sábado (18) durante disputa do Ironman Texas, nos EUA



A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18) durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. A atleta desapareceu na água ainda nos primeiros momentos da etapa de natação da prova.

Formada em jornalismo, Mara construiu boa parte de sua carreira na área de comunicação, com passagens por rádio e televisão desde os 18 anos. Após mais de uma década no setor, enfrentou problemas de saúde decorrentes do desgaste profissional e encontrou no triatlo uma nova forma de reorganizar a vida em torno dos treinos.

No esporte, ela se destacou ao acumular pódios em competições nacionais, títulos no GP Brasil e vagas para mundiais. Sua dedicação ao triatlo era compartilhada com cerca de 58 mil seguidores no Instagram, onde registrava sua rotina de treinamentos e competições.

A tragédia ocorreu no Lago Woodlands, local da prova de natação de 3,9 km. O alerta foi dado rapidamente, mobilizando equipes de resgate. As buscas enfrentaram dificuldades iniciais por causa da baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã. O corpo de Mara foi localizado horas depois, com apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e do condado de Montgomery.

A organização do Ironman Texas confirmou a morte e divulgou nota de pesar: “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda”.

*Com informações do Estadão Conteúdo