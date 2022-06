Jovem compra cavalo em leilão online por acidente e só descobre no dia seguinte

Diogo Machado, de 24 anos, conseguiu vender o animal e doará dinheiro para hospital

Pixabay Animal era usado para feiras de exposições e evento



Diogo Machado, homem de 24 anos que mora em Dourados (MS), recebeu uma notícia inusitada ao acordar no último domingo, 5: ele havia comprado um cavalo em um leilão por R$ 520. Sem nenhuma memória, teve que se informar pelas mensagens no celular: ele estava participando de um leilão online, em um grupo de WhatsApp da cidade vizinha de Nova Alvorada do Sul, enquanto estava em uma festa junina com amigos. Ainda sóbrio, fez o lance que lhe assegurou a vitória, sem saber se conseguiria comprar o Alazão, como o cavalo foi nomeado. Então, foi se divertir e beber. No dia seguinte, com a memória afetada pela bebida alcoólica que consumira, não se lembrava da compra.

Depois que se inteirou da situação, Diogo teve que enfrentar o dilema: o que fazer com o animal. “Aonde eu vou colocar um cavalo? Tinha comentado com minha mãe que ia comprar um golden retriever e ela disse que não tinha espaço para cachorro aqui em casa. Então, mandei mensagem para o pessoal de Nova Alvorada do Sul e eles me disseram que eu conseguiria uns R$ 200 se vendesse, e foi o que decidi fazer”, contou Machado à Jovem Pan. O caso teve repercussão local nas redes sociais ajudou-o a arrecadar mais na revenda, que aconteceu por R$ 320. No entanto, Machado decidiu doar o que conseguiu para o Hospital e Maternidade de Nova Alvorada do Sul, e pediu que os seguidores fizessem o mesmo.