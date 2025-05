Jovem de 22 anos morre após acidente com mototáxi na região central de SP

Empresa responsável pelo aplicativo manifestou seu pesar pela tragédia e informou que está prestando apoio aos envolvidos no incidente

Uma jovem de 22 anos, identificada como Larissa Barros Máximo Torres, morreu no sábado (22) em um acidente enquanto utilizava um serviço de moto por aplicativo. A tragédia aconteceu quando a passageiros de um carro de aplicativo que passava ao lado da moto abriram a porta bruscamente e acertaram a jovem, que foi arremessada para o outro lado da pista na Avenida Tiradentes, no Bom Retiro, região central de São Paulo. O motorista do veículo, que transportava dois passageiros, alegou que a abertura da porta foi uma ação impulsiva. A situação foi registrada pela polícia como homicídio culposo, uma vez que o passageiro que abriu a porta estava sob efeito de álcool e não se lembrava dos eventos que levaram ao acidente. Larissa sofreu ferimentos graves e, infelizmente, não sobreviveu.

A empresa responsável pelo aplicativo, 99, manifestou seu pesar pela tragédia e informou que está prestando apoio aos envolvidos no incidente. O motociclista, que não deixou o local do acidente, foi encaminhado para um hospital para receber atendimento médico. A polícia ainda não confirmou se o carro estava em uma corrida no momento da colisão. Os familiares de Larissa expressaram sua indignação e pediram justiça em relação ao ocorrido. O tio da jovem ressaltou que ela estava voltando para casa após ser reconhecida como a melhor funcionária de sua empresa, e criticou a falta de responsabilidade dos envolvidos no acidente, que resultou em uma perda irreparável para a família.

