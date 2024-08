Jovem é agredido por seguranças na estação Brás da CPTM

Homem de 21 anos foi abordado por consumir bebida alcoólica nas dependências da estação

Divulgação CPTM Estação Brás da CPTM, em São Paulo



Um jovem de 21 anos foi agredido por seguranças na estação Brás da CPTM, localizada em São Paulo. O incidente ocorreu na última sexta-feira (30) por volta das 21h30, após o rapaz ser abordado por consumir bebida alcoólica nas dependências da estação. Após descartar uma garrafa de cerveja e apagar um cigarro, ele e um amigo foram solicitados a deixar o local. Durante a abordagem, o jovem demonstrou resistência, o que levou os seguranças a imobilizá-lo no chão. Testemunhas do episódio registraram a cena, onde o homem ficou desacordado e sofreu ferimentos visíveis. Em nota a CPTM disse que o “passageiro teve ferimentos na boca e foi encaminhado ao Pronto Socorro da Mooca” e “a ocorrência foi registrada 8° DP”.

A CPTM diz que está apurando os fatos e que a abordagem aconteceu com um grupo de cerca de passageiros que consumia bebida alcoólica e cigarros dentro da estação, o que é proibido pelo regulamento do Transporte Público. “Ao ser conduzido para sair do sistema, o grupo reagiu contra os agentes e um deles foi imobilizado por um policial militar, que patrulhava a região. que reitera que não tolera qualquer tipo de violência nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou passageiros que utilizam o sistema