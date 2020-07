Jovem é encontrada morta em trilha no litoral de SP; polícia procura suspeito

Corpo de Júlia Rosenberg foi encontrado pelos bombeiros entre as praias de Paúba e Maresias

Reprodução Corpo de Júlia Rosenberg foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros



Os bombeiros encontraram o corpo de uma estudante desaparecida no litoral norte de São Paulo. Júlia Rosenberg, de 21 anos, sumiu no último domingo ao sair para fazer uma trilha entre as praias de Paúba e Maresias. Desde que os parentes relataram o desaparecimento, no domingo, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas pela jovem.

O corpo de Julia foi encontrado coberto por folhas em uma cova rasa na trilha entre as duas praias. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Jovem Pan, mostram a moça caminhando em direção ao local por volta das 7 e meia da manhã de sábado.

Para a Polícia Civil, os indícios apontam para um homicídio, uma vez que a jovem foi encontrada com sinais de violências e enforcamento. Ainda segundo a polícia, o corpo de Júlia Rosenberg não tinha sinais aparentes de violência sexual, mas a hipótese não foi descartada.

Os policiais identificaram um possível suspeito, mas, até o momento, ele não teve a prisão decretada.

O caso está sendo investigado pelo segundo distrito policial de São Sebastião.

*Com informações do repórter Leonardo Martins